В пяти муниципалитетах ХМАО ввели режим повышенной готовности из-за жары

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 августа. /ТАСС/. В пяти муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели особый противопожарный режим из-за аномально высоких температур. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Аномально высокие температуры на территории округа по прогнозам Гидрометцентра продержатся еще несколько дней. Администрациями пяти муниципальных образований автономного округа принято решение о введении особого противопожарного режима. <…> На данный момент особый противопожарный режим действует в городах Урай и Нижневартовск, а также в Кондинском, Нижневартовском и Октябрьском районах", - говорится в сообщении.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 24 августа в ХМАО температура воздуха днем составит +27-32 градуса, а 25 и 26 августа - 22-27 градусов.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.