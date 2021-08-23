Кадыров сообщил о звонке Путина к 70-летию со дня рождения первого президента Чечни

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у него состоялся теплый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по случаю 70-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Cегодня президент России Владимир Путин позвонил мне, и у нас состоялся очень теплый телефонный разговор. Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента. Он пожелал мира, стабильности, процветания, благополучия каждой семье региона", - написал Кадыров в понедельник в своем телеграм-канале.

Глава Чечни поблагодарил Путина за слова поддержки и отметил, что наступление мира на территории региона и его нынешнее процветание неразрывно связаны с именем президента России. "Мы достигли всего этого благодаря его вниманию и участию, а также поддержке, которую в свое время Владимир Владимирович оказал моему дорогому отцу Ахмату-Хаджи Кадырову", - добавил он.

В Чечне 23 августа отмечается 70-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, который вступил в должность в октябре 2003 года. Он погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо", на следующий день указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.