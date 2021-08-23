В Махачкале на благоустройство двух скверов готовы направить более 168 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Махачкалы направят более 168 млн рублей на благоустройство двух скверов, расположенных у центральной площади города, следует из материалов портала госзакупок.

Заказчиком тендера на благоустройство скверов имени Фазу Алиевой и Борцов Революции выступает управление ЖКХ Махачкалы. Начальная максимальная цена контракта 168, 2 млн рублей. Источник финансирования - республиканский бюджет с софинансированием из муниципального бюджета.

Согласно документам тендера, победитель обязан выполнить все работы в три этапа до 20 декабря этого года. Заявки на участие в тендере принимаются до 9 сентября, итоги будут подведены 14 сентября.

В пресс-службе мэрии Махачкалы ТАСС сообщили, что благоустройство скверов будет выполнено в едином архитектурном стиле с центральной площадью Махачкалы. "В рамках благоустройства предусмотрена установка в скверах более 30 элементов: детских комплексов, тренажеров, качель, детских игровых навесов и т.д. Будут заменены имеющиеся и установлены новые скамейки (всего 84) и элементы уличного освещения (146). Будут также высажены зеленые насаждения", - рассказали в мэрии

В конце декабря 2019 года в Махачкале была открыта после масштабной реконструкции центральная площадь города. Работы были профинансированы властями Москвы (350 млн рублей). Специалисты обновили системы водоснабжения и водоотведения, заменили плиточное покрытие на гранитное, высадили более 50 деревьев и 25 кустарников, установили порядка 30 скамеек, выложили из мозаичной плитки узоры национальных ковров основных народов Дагестана.

По словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, реконструкция центральной площади стала отправной точкой комплекса мероприятий по ремонту и восстановлению исторической части города.