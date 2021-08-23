В Грозном состоялась церемония переименования аэропорта в честь Ахмата Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Церемония переименования международного аэропорта Грозного, которому указом президента РФ присвоено имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, состоялась в чеченской столице с участием главы республики Рамзана Кадырова.

"Для нас особенно значимо, что именно 23 августа своим указом президент РФ присвоил аэропорту имя Ахмата-Хаджи Кадырова. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы аэропорт был самым лучшим, красивым и комфортным для пассажиров", - отметил глава Чечни.

В Чечне 23 августа отмечается 70-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят религиозные обряды, благотворительные акции, конкурсы, открываются социальные объекты. Ахмат-Хаджи Кадыров вступил в должность президента Чеченской Республики в октябре 2003 года. 9 мая 2004 года он погиб в результате теракта на грозненском стадионе "Динамо". На следующий день указом президента России за мужество и героизм, проявленные при возрождении региона и в борьбе с терроризмом, ему было присвоено звание Героя России.