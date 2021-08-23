Программу по привлечению в ДВФУ лучших лекторов со всего мира представят на ВЭФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Инициатива по созданию программы привлечения лучших лекторов в Дальневосточный федеральный университет будет предложена на Восточном экономическом форуме, который состоится в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в ДФО.

"На Восточном экономическом форуме мы предложим программу по привлечению в университет лучших лекторов со всего мира. Постараемся здесь создать уровень образования, превосходящий все ведущие университеты мира. А это значит, что на Дальний Восток будут приезжать молодые и активные люди для учебы и работы, чтобы в перспективе связать с Дальним Востоком свою жизнь", - цитирует пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Как уточняется в сообщении, сегодня один из главных вузов округа - Дальневосточный федеральный университет - может стать точкой притяжения молодых людей. По его словам, на Дальнем Востоке действуют разные меры господдержки, для того чтобы можно было добиться реализации своих способностей. В частности, благодаря им в дальневосточных регионах введено в эксплуатацию больше 400 предприятий и создано более 80 тыс. рабочих мест.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции всех 11 российских дальневосточных регионов. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.