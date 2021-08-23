Более 20 пострадавших от пожара в Самарской области подали заявления на поддержку

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Заявления на оказание материальной поддержки поступили от 22 человек, чье жилье пострадало в результате пожара в Борском районе Самарской области, сообщили в официальном Telegram-канале "ЧП в Самарской области" со ссылкой на министра социально-демографической и семейной политики региона Марину Антимонову

"Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров вчера на оперативном заседании регионального штаба по борьбе с природными пожарами дал поручение нашему ведомству оказать помощь пострадавшим при пожаре жителям села Гвардейцы и поселка Немчанка. Из средств областного бюджета потерпевшие семьи получат по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи на первоочередные нужды. Уже приняты документы от девяти семей составом 22 человека", - сообщила министр.

Антимонова добавила, что часть семей получит поддержку сегодня, часть - завтра. Затем пострадавшим будет оказана материальная помощь в зависимости от степени причиненного вреда здоровью и ущерба имущества.

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается третий день. Из-за пала травы в субботу огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". В воскресенье огонь перекинулся на строения в двух селах, там уничтожено 18 построек различного назначения.

Общая площадь пожара в результате прохождения огня составила 5 тыс. га, площадь, пройденная по лесу, - около 1,5 тыс. га. Площадь активного горения сократилась в пять раз по сравнению с утром и достигла 20 га, сообщили в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, для тушения пожара привлечено 696 человек, 183 единиц техники, в том числе от МЧС России 259 человек, 38 единиц техники. В том числе аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области в составе 51 человек и Волжский спасательный центр МЧС России в составе 123 человек. В тушении участвуют три пожарных поезда, два вертолета МИ-8.