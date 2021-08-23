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Пандемия COVID-19

Регулятор США окончательно одобрил к применению вакцину от коронавируса компании Pfizer

Это первая вакцина от COVID-19, получившая окончательное одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США
© AP Photo/Darko Vojinovic

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в понедельник окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. 

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Об этом сообщила газета The Washington Post.

Препарат Pfizer - первая вакцина от COVID-19, получившая окончательное одобрение FDA. До этого - в декабре прошлого года - вакцина Pfizer была сертифицирована FDA по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. Аналогичное одобрение позднее получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson.

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