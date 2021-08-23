Финансирование проектов благоустройства в Вологодской области увеличат на 30%

ВОЛОГДА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Вологодской области увеличит объем финансирования проектов благоустройства в рамках программы "Народный бюджет" на 30% с 2022 года в связи с ростом цен на стройматериалы и необходимостью завершить начатые проекты. С начала действия программы с 2015 года реализовано более 4,5 тыс. проектов при софинансировании из областного бюджета почти на 700 млн рублей, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"С 2015 года в нашем регионе эффективно работает проект "Народный бюджет" по благоустройству и формированию комфортной городской среды. Принцип инициативного бюджетирования зарекомендовал себя как эффективный инструмент народовластия, когда люди сами выбирают места и объекты для благоустройства. Это помогло нам вовлечь в проект десятки тыс. вологжан <…>. Сегодня депутаты "Единой России" предлагают увеличить объем финансирования проекта практически на 30%, начиная с 2022 года. Поддерживаю это предложение", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Как пояснил председатель регионального парламента Андрей Луценко, предложение возникло на основании обращений вологжан и возникших проблем из-за значительного роста цен на стройматериалы и другие группы товаров. "Проект требует дополнительного финансирования, чтобы завершить объекты. Исходя из ситуации, предлагаем увеличить долю софинансирования проектов из областного бюджета с 700 тыс. до 900 тыс. рублей на территории сел, с 1,4 млн до 1,8 млн рублей - в городских поселениях и административных центрах муниципалитетов. В случае принятия такого решения мы сможем завершить все проекты этого года и сделать хороший задел на 2022 год", - сказал Луценко.

Губернатор отметил, что количество заявок на участие в "Народном бюджете" на 2021 год увеличилось в 21 раз в сравнении с показателем 2015 года, объем финансирования - в 30 раз. В проекте принимают участие практически все сельские поселения всех 26 районов области. В этом году запланировано 1 472 проекта, четверть из них завершены. Местные жители устанавливают детские и спортивные площадки, обустраивают места отдыха, решают коммунальные проблемы.