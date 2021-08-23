В Удмуртии в 2021 году пожарным и спасателям увеличат пенсии

ИЖЕВСК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики планируют увеличить размер пенсий пожарным и спасателям с 2021 года. На эти цели в бюджет региона потребуется предусмотреть более 2,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В настоящее время работники федеральных профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований со стажем не менее 15 лет, а также сотрудники противопожарной службы федерального органа исполнительной власти со стажем не менее 25 лет по достижении 40 лет и 50 лет соответственно, в том числе работающие, имеют право на получение пенсии. Республиканским спасателям и пожарным также положена такая мера соцподдержки. Ее размер - 1,4 тыс. рублей в месяц. Благодаря принятию указанных поправок пенсия пожарных и спасателей Удмуртии увеличится до 6 044 рублей 48 копеек и будет ежегодно индексироваться. Спасатели и пожарные смогут получать данную выплату вплоть до достижения возраста 65 лет", - приводятся в сообщении слова председателя Государственного комитета УР по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгения Шутова, который выступил на заседании правительства под председательством премьер-министра региона Ярослава Семенова.

Шутов отметил, что предлагается внести изменения в региональные законы "О пожарной безопасности Удмуртской Республики" и "Об аварийно-спасательных службах Удмуртской Республики и гарантиях спасателям аварийно-спасательных служб Удмуртской Республики".

По данным пресс-службы, на реализацию указанного проекта в 2021 году из бюджета Удмуртии потребуется направить дополнительно более 2,5 млн рублей.