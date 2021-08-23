Около 30 рекордов зафиксировали в КБР за один день на фестивале

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ /Кабардино-Балкарская Республика/, 23 августа. /ТАСС/. Фестиваль мировых рекордов по спорту, кулинарии и культуре прошел в Кабардино-Балкарии (КБР) в понедельник. Участники установили около 30 рекордов, сообщил ТАСС организатор фестиваля, эксперт Книги рекордов России Марат Узденов.

"Это четвертый фестиваль рекордов, который мы проводим в России, три из них состоялись в Карачаево-Черкесии. Всего сегодня установили около 30 рекордов", - рассказал Узденов.

Как пояснила режиссер фестиваля Галина Сапрыкина, творческая часть рекордов состояла из песни и танца, так, впервые на вершине Эльбруса прозвучала песня "Минги тау" (название горы на балкарском языке - прим. ТАСС), гимн горе Эльбрус исполнил народный артист КБР Амур Текуев. На площадке перед пансионатом "Иткол" в самом массовом высокогорном танце участвовали 95 артистов госансамблей республики "Балкария", "Кабардинка" и "Терские казаки", а также артисты детских творческих коллективов. Рекордные забеги на вершину Эльбруса с поляны Азау и Приюта 11 на западную и восточную вершины Эльбруса совершили спортсмены-экстремалы Виталий Шкель и Ильяс Ачабаев. Юрий Пашинский, чемпион мира по бильярду, установил мировой рекорд по игре в бильярд на высоте 4,3 тыс. м над уровнем моря.

На поляне Иткол (на высоте 2 080 м над уровнем моря) установили мировые рекорды по жиму штанги лежа с весом штанги 200 кг, по упражнениям со штангой, по лазанью по канату, по одновременном приседанию (участвовали 400 человек, самому младшему - один год, самому старшему - 85 лет), а также мировой рекорд по самому длительному удержанию планки среди детей и многие другие.

Традиционные национальные блюда и мастер-классы от шеф-поваров

Кулинарные рекорды поставили в приготовлении национальных блюд балкарцев и кабардинцев в условиях высокогорья. Шашлык длиной 99 м, самый большой балкарский хычин (традиционное балкарское блюдо) диаметром в 2,5 м, жерме (балкарское блюдо из требухи барана) длиной 30 м, жалбаур (балкарское блюдо, печень в жире, зажаренная на углях), сыр из айрана (къош бишлакъ - 10 кг) приготовили кулинары из Черекского района. Кабардинский лягур с пастой (сушеное копченое мясо с кукурузной кашей) приготовили повара из Баксанского района, гости из Терека - гуся по-терски (20 штук, 70 кг), цырт по-терски (сладкий хворост), национальную халву весом в 100 кг и другие блюда. Шеф-повара показали мастер-класс по изготовлению аутентичных блюд кавказской кухни.

Организаторами фестиваля выступили правительство КБР и проект "Книга рекордов России" при содействии АО "Курорты Северного Кавказа" и общероссийского спортивного движения "Сильная Россия".

"Мы сегодня проводим фестиваль рекордов в рамках подготовки к 100-летию республики, которое празднуем в следующем году. Это одно из красочных событий, которое проводит республика, чтобы еще раз услышали о нашей Кабардино-Балкарии в России, а, возможно, и в мире", - сказал в беседе с корр. ТАСС зампред правительства региона Марат Хубиев. Он отметил, что в реализации проекта участвовали бизнес-сообщество, министерства и ведомства, а также пять муниципальных районов КБР.