Многосерийный фильм о подготовке к съемкам картины "Вызов" выйдет 5 сентября

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Новое реалити о подготовке к съемкам фильма "Вызов", который снимут на орбите Международной космической станции (МКС), выйдет на Первом канале 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Новое реалити на Первом канале. Телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов" - первого фильма в истории, который будет снят на орбите Международной космической станции. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации "Роскосмос", - сказано в сообщении канала.

В первой серии покажут начало кастинга на главную женскую роль. На роль претендуют 20 девушек. Им предстоит пройти отбор в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке: в него входит медицинское обследование, проверка вестибулярного аппарата на вращающемся кресле, а также уникальное психологическое тестирование.

"Проект амбициозный, долго думать не пришлось. Уникальная возможность, уникальный эксперимент для киноиндустрии в целом. Гипотетически понимаю, с чем придется столкнуться. Не могу сказать, что полностью уверена в своих силах. Так же как не могу сказать, что точно не пройду", - поделилась мнением одна из претенденток на главную роль актриса Светлана Ходченкова.

По словам Юлии Пересильд, победившей в кастинге на главную роль, сама идея фильма ее эмоционально будоражит. "Хочется быть первыми и хочется снять хорошее кино. В театре меня иногда посильнее крутят и вверх ногами тоже. Мне интересно. Сложно что-то прогнозировать, никогда не знаешь, как организм отреагирует на то или иное испытание. Но бояться бессмысленно", - сказала она.

В основной экипаж корабля "Союз МС-19", старт которого запланирован 5 октября, входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС, их основная часть будет проходить в модуле "Наука". Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.