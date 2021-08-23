Роскомнадзор по запросу Минюста предоставил информацию о "Дожде"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор предоставил информацию о телеканале "Дождь" (признан СМИ-иноагентом) по запросу Министерства юстиции. В частности, сообщалось о том, что телеканал получал финансирование из-за рубежа, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Вопрос признания средства массовой информации иноагентом находится в компетенции Министерства юстиции. В свою очередь Роскомнадзор отмечает, что телеканал "Дождь" регулярно демонстрировал материалы иностранных СМИ-иноагентов, а также получал финансирование из-за рубежа, о чем Роскомнадзор проинформировал Минюст в ответ на его запрос", - сообщили в Роскомнадзоре.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.

Согласно закону, физические лица - иноагенты должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. Для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и работу в органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.