США планируют провести вакцинацию эвакуированных из Афганистана

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Американская администрация планирует провести вакцинацию прибывающих в США лиц, которые были эвакуированы из Афганистана. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Она рассказала, что эвакуированных проверяют на COVID-19, им будут предлагать сделать прививку, если они еще не вакцинированы. "Их тестируют [на COVID], и мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс", - отметила Псаки, обещав в ближайшее время предоставить больше информации по данному вопросу.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в международном аэропорту Кабула, где проводится эвакуация, специалисты осматривают пассажиров. В первую очередь, отметил он, медицинский персонал "проводит обследование на COVID тех, кто ослаб, либо имеет симптомы" заболевания. Затем эвакуированных вновь тестируют уже в США либо в транзитных странах.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 37,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 629 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.