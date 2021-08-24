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США планируют провести вакцинацию эвакуированных из Афганистана

Их тестируют на COVID-19 и предложат сделать прививку, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Американская администрация планирует провести вакцинацию прибывающих в США лиц, которые были эвакуированы из Афганистана. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

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Она рассказала, что эвакуированных проверяют на COVID-19, им будут предлагать сделать прививку, если они еще не вакцинированы. "Их тестируют [на COVID], и мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс", - отметила Псаки, обещав в ближайшее время предоставить больше информации по данному вопросу.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в международном аэропорту Кабула, где проводится эвакуация, специалисты осматривают пассажиров. В первую очередь, отметил он, медицинский персонал "проводит обследование на COVID тех, кто ослаб, либо имеет симптомы" заболевания. Затем эвакуированных вновь тестируют уже в США либо в транзитных странах.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 37,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 629 тысяч человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
АфганистанСШАПсаки, ДженПандемия COVID-19Смена власти в Афганистане
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