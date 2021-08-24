В столичный регион придут кратковременные дожди

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москву и Подмосковье во вторник ждут небольшие кратковременные дожди, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве сегодня будет прохладно, довольно облачно. Погоду будет формировать малоактивный холодный фронт", - сказал он.

По словам Леуса, днем в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие слабые дожди. В столице ожидается 18-20 градусов тепла, в Подмосковье - 16-21 градус тепла.

"Ветер западный. Атмосферное давление слабо растет. К вечеру будет 750 мм ртутного столба (норма 748 мм рт. ст.), что немного выше нормы", - отметил метеоролог.