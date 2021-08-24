"Аврора" в конце августа начнет выполнять рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Красноярск

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора", на базе которой создана Единая дальневосточная авиакомпания, запускает рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Красноярск. Об этом сообщается во вторник на сайте авиакомпании.

"С 31 августа 2021 года авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором - авиакомпанией "Якутия" - начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Комсомольск-на-Амуре - Красноярск на воздушном судне SSJ-100", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Стоимость билета составляет от 5 600 рублей в одну сторону. Открытие нового социально значимого рейса проходит в соответствии с планами дальневосточной авиакомпании для повышения транспортной доступности всех регионов Дальнего Востока и обеспечения авиасообщением сотни населенных пунктов. Ранее перелет из Комсомольска-на-Амуре до Красноярска много лет назад недолго выполняли "Саратовские авиалинии". В августе в Комсомольске-на-Амуре запустили также рейсы в Благовещенск, куда полеты не выполнялись более 10 лет, и в Южно-Сахалинск.

Комсомольск-на-Амуре - второй по численности населения город в Хабаровском крае, в котором проживают около 240 тыс. человек.

Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных авиакомпаний - "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатского авиапредприятия", принадлежащих субъектам ДФО. Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.