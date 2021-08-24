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Пандемия COVID-19

Разработанную в Дании вакцину против COVID-19 испытают на людях в 2022 году

ДНК-вакцинe Covaxix вводят с помощью пистолета высокого давления, а не иглы

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Вакцина против COVID-19, разработанная Государственным институтом сывороток в Дании, будет испытана на людях в 2022 году. Об этом сообщает во вторник агентство Ritzaus Bureau.

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Впервые о готовности препарата Covaxix для клинических исследований было объявлено в ноябре 2020 года, но испытания постоянно откладывались. Теперь же после проведения тендера найден производитель в США, который проведет необходимые испытания.

"Мы использовали время ожидания, чтобы разработать и изменить вакцину против новых вариантов, так что она специально направлена против них, в том числе дельта-штамма", - отметил главный вирусолог института Андерс Фомсгорд.

Он пояснил, что испытания, видимо, начнутся во втором квартале будущего года. Препарат - ДНК-вакцина, его вводят с помощью пистолета высокого давления, а не иглы.

Разработка вакцины финансируется государством, на первые два этапа разработки выделено 31 млн датских крон (около $4,89 млн). О выделении средств на испытания на третьем этапе на нескольких тысячах человек пока не объявлено.

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ДанияПандемия COVID-19
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