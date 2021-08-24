Новейший концентратор кислорода для лечения больных COVID-19 направили на регистрацию

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейший концентратор кислорода производства холдинга "Швабе", необходимый для спасения тяжелых больных COVID-19, уже проходит регистрацию. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции АО "Швабе" Сергей Дмитроченко.

"В этом году по программе противодействия пандемии COVID-19 мы создали концентратор кислорода, который уже показал хорошие характеристики, и его направили на регистрацию", - сказал он.

По словам Дмитроченко, на изделие уже есть большое количество заказов из-за рубежа. "Это рынки Индии, стран Персидского залива, Средней Азии, Казахстан и Узбекистан. Есть востребованность, и мы плотно работаем в данном направлении с нашими партнерами по этим регионам", - подчеркнул он.

В составе холдинга "Швабе" разработку концентратора кислорода осуществляет Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха.

Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и является разработчиком оптических и лазерных систем и комплексов, современных оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики, а также другой высокотехнологичной продукции.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" в период с 22 по 28 августа.