Центр Чумакова ожидает публикацию о "Ковиваке" в британском научном журнале через неделю

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Публикация о российской вакцине от коронавируса "Ковивак" выйдет в британском научном журнале Emerging Microbes and Infections через неделю. Об этом заявил во вторник генеральный директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Публикации готовятся в ряде изданий. Через неделю выходит публикация в журнале Emerging Microbes and Infections. Мы ее обещаем распространить достаточно хорошо, чтобы мы смогли аргументированно ответить на те вопросы, которые возникают как у профессиональной аудитории, так и у населения", - сказал он.