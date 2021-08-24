Мобильные бригады врачей проведут диспансеризацию в отдаленных районах ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 августа. /ТАСС/. Мобильные бригады врачей будут выезжать в отдаленные населенные пункты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) для проведения диспансеризации. Особое внимание будет уделено людям старше 60 лет, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания регионального оперативного штаба.

"[Поручаю] департаменту здравоохранения автономного округа <…> организовать выезды мобильных бригад врачей в отдаленные населенные пункты автономного округа, дачные поселки с целью проведения диспансеризации населения, уделив особое внимание лицам старше 60 лет", - сказала Комарова.

Также губернатор поручила принять все необходимые меры для своевременного оказания населению медицинской помощи для недопущения появления очагов ковида. Отдельное внимание при этом необходимо уделить детям до года и лицам старше 60 лет.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемическая ситуация, число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 24 августа общее количество заразившихся в регионе превысило 69,4 тыс., выздоровели 65,5 тыс. человек, умерли 1 042 пациента.