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Путин освободил от должности зампредседателя СК Ростислава Рассохова

Он был назначен на эту должность в мае 2020 года
Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Ростислав Рассохов Следственный комитет РФ
Описание
Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Ростислав Рассохов
© Следственный комитет РФ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности зампредседателя Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова. Текст документа опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в указе главы государства.

Рассохов был назначен на должность замглавы СК в мае 2020 года. До этого он возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СК РФ. На данный момент ГУРОВД в структуре Следственного комитета упразднено.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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