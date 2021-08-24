Путин освободил от должности зампредседателя СК Ростислава Рассохова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности зампредседателя Следственного комитета РФ Ростислава Рассохова. Текст документа опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадьевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в указе главы государства.

Рассохов был назначен на должность замглавы СК в мае 2020 года. До этого он возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СК РФ. На данный момент ГУРОВД в структуре Следственного комитета упразднено.