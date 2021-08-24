ФАС начала проверку из-за резкого роста цен на газ на заправках Курганской области

ТАСС, 24 августа. /ТАСС/. Курганское управление ФАС России начало проверку из-за резкого роста розничных цен на газ на заправках Курганской области, который произошел в августе. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона во вторник.

Ранее жители пожаловались в соцсетях на резкий рост цен на газ на автозаправках региона.

"Сейчас у юридических лиц, которые занимаются продажей топлива, запрашивается информация о причинах изменения цен на газ. После мониторинга мы проанализируем, насколько обоснованным было это изменение. Если есть основания для антимонопольного реагирования в рамках 135 ФЗ "О защите конкуренции", то мы будем выдавать предупреждения. Дело в том, что законодательство запрещает согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые могут привести к росту цен или поддержанию цен на определенном уровне", - передаются в сообщении слова главы управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области Татьяны Соболевской.

В Telegram-канале правительства области подтвердили информацию о резком росте цены на этот вид топлива, отметив, что он произошел в августе 2021 года. Отмечается, что власти региона обратились в ФАС и прокуратуру, чтобы надзорные и контролирующие инстанции могли проверить обоснованность удорожания газа.

Уточняется, что сведения о ценах будут собраны ведомством до конца недели. После мониторинга обсудят дальнейшие действия по разрешению ситуации.

"Если рост цен продолжится, это может негативно отразиться в целом на рынке товаров и услуг. Поэтому наша задача сейчас - выяснить причину и остановить удорожание топлива", - отметил директор департамента экономического развития области Владимир Ковалев. По его данным, оптовые поставщики газа имеют запасы топлива примерно на месяц - на этот период они гарантировали заморозку цен.