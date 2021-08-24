Комиссия Думы предложила TikTok начать автоматически удалять неприемлемый в РФ контент

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству TikTok обращение с предложением распространить на Россию уже применяемый платформой в США и Канаде механизм удаления противозаконного контента, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Мы с интересом обратили внимание на инициативу TikTok применять с июля этого года технологию автоматического удаления незаконного контента. Сейчас она внедряется компанией на территории США и Канады. Учитывая наши договоренности о взаимодействии, мы обратились в компанию с просьбой проинформировать комиссию об эффективности использования этой технологии в других странах с учетом их языковой и законодательной специфики", - приводятся его слова во вторник в Telegram-канале комиссии.

Пискарев напомнил о состоявшемся в апреле телемосте комиссии с руководством видеоплатформы, где обсуждалась проблема долгого удаления нелегального в России контента: это связано с тем, что модераторы находятся за пределами РФ, зачастую недостаточно владеют русским языком и не знакомы с российским законодательством.

"На наш взгляд, применение технологии автоматического удаления контента могло бы существенно повысить оперативность в прекращении доступа к публикациям, которые содержат сцены насилия, детскую порнографию, пропаганду наркопотребления, идеи терроризма и экстремизма", - считает глава комиссии.