Около 2 млн тонн металлолома утилизируют в арктическом районе Якутии к 2024 году

ТИКСИ, 24 августа. /ТАСС/. Около 2 млн тонн металлолома планируется утилизировать в Булунском улусе (районе) Якутии к 2024 году, среди которых есть затонувшие корабли, старые контейнеры в портах и металлический мусор. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель республики Саха (Якутия) при президенте РФ - первый зампред правительства республики Андрей Федотов.

"Всего в Булунском улусе около 2 млн тонн такого мусора, большая часть в районе поселка Тикси. К 2024 году в Тикси его не должно остаться", - сказал Федотов.

Поселок городского типа Тикси - административный центр Булунского района, считается морскими воротами Якутии и находится на побережье моря Лаптевых, что делает его перспективным пунктом Северного морского пути. Тикси в 1970-1980-е годы был столицей советской Арктики, а в настоящее время производит впечатление заброшенного населенного пункта.

Федотов добавил, что утилизации, помимо просто лежащего мусора, требуют также старые заброшенные дома, в том числе многоэтажные, цеха старых заводов- учитывая снос строений объем мусора может вырасти в несколько раз.

К работе по утилизации мусора будут привлекаться специализированные компании. Бизнес займется проведением опасных и тяжелых работ с привлечением спецтехники. Это снос зданий, подъем со дна затонувших судов.

Помощь волонтеров

По словам Федотова, работы по утилизации металлоотходов уже начались, в поселок Тикси накануне прибыли волонтеры проекта "Чистая Арктика". Вместе с местными добровольцами молодые спасатели приведут в порядок морской порт Тикси, а также береговую линию залива Булункан, где раньше располагались промышленные зоны нескольких крупных предприятий. Все собранные добровольцами отходы будут отправлены на переработку. Экспедиция положит начало большой работе по очистке поселка Тикси и других арктических районов Якутии, которую планируется завершить до 2024 года.

"Развитие Арктической зоны имеет важное значение для страны. Сейчас добровольцы ВСКС из Владикавказа, Омска и Белгорода помогают в уборке строительного мусора возле морского порта Тикси и береговой линии", - добавил член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Как рассказал ТАСС руководитель проектного офиса АНО "Чистая Арктика" Александр Марков, в ближайшее время в Тикси также планируется открытие первого в Якутии отделения всероссийского студенческого корпуса волонтеров, добровольцы которого прибыли в поселок для очистки поселка. "Волонтеры уже встретились с местными ребятами, провели их подготовку к участию в волонтерском проекте "Чистая Арктика", - отметил Марков.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате РФ программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.