Суд по иску от Ленинградской области запретил "Петрострою" привлекать деньги дольщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел запрет на привлечение средств дольщиков компанией "Петрострой" на пять месяцев по иску властей Ленинградской области. Об этом говорится в решении суда.

"Арбитражный суд решил: деятельность ООО "Петрострой", связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства/создания многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости, приостановить на срок пять месяцев", - говорится в резолютивной части решения. Полный текст пока не опубликован.

В апреле 2021 года в правительстве Ленинградской области ТАСС сообщали о подаче иска с требованием приостановить возможность привлечения денег дольщиков для компании. Согласно материалам дела, в иске представители регионального комитета по государственному строительному надзору требовали запретить привлекать средства дольщиков компании на год, однако суд решил удовлетворить иск частично.

В прокуратуре Петербурга в начале марта сообщали о возбуждении уголовного дела о мошенничестве на сумму более 900 млн рублей из-за возможных нарушений при строительстве жилого комплекса "Ломоносовъ", который строила компания. В компании "Петрострой" после этого сообщали, что не согласны с уголовным делом, отметив, что жилой комплекс находится в высокой степени готовности.

Источник в правоохранительных органах 21 марта сообщал ТАСС о том, что гендиректора "Петростроя" Дмитрия Ипатова задержали при попытке вылететь из Петербурга на Занзибар. Ипатова подозревали в преступлении по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ "Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов". Следователи в суде просили избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд в Петербурге отказал им.

В апреле в пресс-службе правительства Ленинградской области ТАСС сообщали, что девелопер взял на себя обязательства завершить строительство трех жилых комплексов в регионе. По данным сайта "Единый ресурс застройщиков", "Петрострой" находится на 52-м месте в России по объему текущего строительства с показателем в 286 тыс. кв. м. (на 1 августа 2021 года).