Волонтеры создали карту захоронений русских воинов в Роминтской пуще под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Карту захоронений русских воинов, погибших в сражениях Первой мировой войны в районе Роминтской пущи - природного парка на Виштынецкой возвышенности в Калининградской области, создали волонтеры предприятия "Технополис GS".

"Карту захоронений разместили на навигационном стенде у одного из воинских кладбищ в поселке Краснолесье. На стенде - информация обо всех известных захоронениях Первой мировой войны в районе Роминтской пущи, обозначены места их расположения, что удобно для туристов, которые активно посещают эту заповедную территорию", - сказала ТАСС Вера Несмашная - представитель российского инвестиционно-промышленного холдинга GS Group, являющегося инвестором "Технополиса GS" в городе Гусеве.

По архивным документам установлено, что в Роминтской пуще и ее окрестностях расположены 36 захоронений Первой мировой войны. Волонтерами установлены имена 100 русских воинов, которые там покоятся. Кладбище в Краснолесье стало первым объектом в Роминтской пуще, благоустроенным волонтерами в рамках историко-культурного проекта. К нему присоединились сотрудники Виштынецкого эколого-исторического музея и природного парка "Виштынецкий", отметила Несмашная.

"Боевые действия Первой мировой войны проходили в этих краях в 1914-1915 годах. Сегодня это место широко известно как уникальный природный парк, его посещают многочисленные туристы. Но то, что в этих лесах находится большое количество захоронений русских воинов Первой мировой войны, к сожалению, кроме ученых, известно не многим. В пуще проложены туристические тропы к памятникам времен Восточной Пруссии, но практически отсутствуют упоминания о событиях истории России Первой мировой войны. Волонтеры взяли на себя ответственную миссию восполнить этот пробел", - сказал координатор волонтерского движения "Технополиса GS" Валерий Гусаров.

В результате родилась идея запустить отдельный проект "Воинские захоронения Первой мировой войны в районе Роминтской пущи", в рамках которого будут проводится поисковые и благоустроительные работы, установка памятных знаков. "Мы хотели бы, чтобы имена русских воинов не были забыты", - отметил он.

Историческая память

В Калининградской области сохранились памятники и захоронения погибших во времена Первой мировой войны. По неофициальным данным, на территории региона находится почти тысяча захоронений солдат и офицеров одной из самых широкомасштабных войн в истории человечества 1914-1918 годов. Члены волонтерского движения "Технополиса GS", организованного в 2013 году, благоустроили уже 13 воинских захоронений и продолжают за ними ухаживать, с 2018 года их инициативы оформились в масштабный историко-культурный проект "Тысячи имен". Совместно с учеными Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и местными краеведами, за минувшие годы уже удалось установить 1 222 имени российских воинов, похороненных на территории Калининградской области.