Анализы качества пресной воды под Азовским морем подготовят до 1 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Результаты анализов качества пресной воды, добытой из источников под Азовским морем, будут готовы до 1 сентября, сообщил ТАСС во вторник в кулуарах второго этапа предвыборного съезда "Единой России" глава Крыма Сергей Аксенов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в июле сообщал, что из находящихся под Азовским морем источников добыта первая партия пресной воды. Результаты качества первой пробы воды ожидались к середине августа. Предполагается, что эти запасы станут еще одним источником водоснабжения Крыма, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.

"Еще результатов нет. До 1 сентября должны быть анализы", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что вопросом "занимается профильная федеральная структура".

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни.