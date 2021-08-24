Перезагрузка высшего образования в Заполярье стимулирует подготовку кадров для Арктики

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Перезагрузка ведущих вузов Мурманской области, которая сейчас идет в регионе, стимулирует подготовку кадров для реализации арктических проектов, сообщил ТАСС губернатор Андрей Чибис во вторник в ходе семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета.

В среду, 25 августа, состоится заседание президиума Госсовета. В преддверии нового учебного года на обсуждение будет вынесен комплекс мер и предложений по повышению качества общего образования в субъектах РФ, в том числе по подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, по реализации программ ремонта школ и закупки оборудования.

"Чем мы сейчас занимаемся - это перезагрузка нашего высшего образования. У нас есть Мурманский государственный технический университет (МГТУ), есть Мурманский арктический государственный университет (МАГУ), и акцент в них делается в стратегии, которая недавно утверждена наблюдательным советом под руководством Дениса Мантурова (министр промышленности и торговли РФ - прим. ТАСС), она как раз стимулирует подготовку кадров именно для нужд нашей экономики, для арктических проектов, которые сегодня находятся в активной стадии реализации", - сказал Чибис.

Подготовка кадров для горнодобывающей промышленности

Как сообщили ТАСС в управлении общественных связей АО "Кольская ГМК" (дочернее предприятие "Норникеля"), в этом году Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) станет образовательной площадкой для двух новых программ бакалавриата: "Автоматизация технологических процессов промышленных предприятий" и "Металлургия цветных металлов". Подготовка специалистов по этим новым для МАГУ направлениям организована по запросу компании "Норникель", где специалисты этих профессий очень востребованы.

"Расходы по обучению берет на себя компания "Норникель". Занятия будут проводиться на базе Мончегорского политехнического техникума, подготовить и оборудовать аудитории и лаборатории также помогло предприятие. На эти цели компания выделила 48,7 млн рублей", - пояснили в управлении общественных связей Кольской ГМК.

Подготовка специалистов для Арктики

В Мурманском государственном техническом университете (МГТУ) этой осенью также начнется обучение по новой узкоспециализированной программе, которая востребована среди многих предприятий, реализующих свои проекты в арктических районах. Мурманский технический вуз совместно с компанией "Газпром нефть" будет готовить специалистов по обучающей программе "Логистика и управление цепями поставок в Арктике", - сообщили ТАСС в пресс-службе МГТУ. На данный момент это единственный в России вуз, предлагающий подобную учебную программу.

По мнению экспертов, логистика имеет ключевое значение для успешного развития Арктической зоны России. Как сообщил ТАСС главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Лузина Кольского научного центра Российской академии наук (ИЭП КНЦ РАН), руководитель экспертной группы "Арктика и освоение морских месторождений" Российского газового общества Алексей Фадеев, создание такой учебной программы - очень своевременный шаг.

"Мы уже присутствуем в Арктике, вопросы перевалки и логистики здесь являются первостепенными. Помимо "Газпром нефти", сейчас в Арктике реализуются проекты "Новатэка", геологоразведочные проекты других энергетических компаний, береговые проекты, развитие Мурманского транспортного узла наконец вступило в практическую в плоскость. Все это диктует необходимость в подготовке высококвалифицированных кадров для Арктики, прежде всего, сфокусированных на логистике", - сказал Фадеев, добавив, что готовить кадры необходимо непосредственно там, где на них есть спрос.

Эксперт также уверен, что в Арктике нужны специалисты, способные не просто доставить груз из пункта "А" в пункт "Б", а готовые к созданию комплексной интегрированной системы обеспечения проектов, которая включает вопросы привлечения транспортных средств, эффективно работающих в Арктической зоне. "Речь идет о судах обеспечения, вертолетах, базах берегового снабжения, об экономической оценке выбора тех или иных транспортно-логистических решений. Это специалист, который должен иметь знания сразу в нескольких взаимосвязанных областях. Знания должны быть интегрированными и комплексными", - считает Фадеев.

Воспитание кадров со школьной скамьи

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис также придерживается мнения, что крупным предприятиям, нуждающимся в кадрах, проще найти себе работников в регионе и воспитать их себе со школьной скамьи с уже необходимым набором компетенций. Профильные классы и узкоспециализированные программы обучения создаются в Заполярье на всех уровнях системы образования.

"У нас создан специальный центр компетенций, где мы связываем работодателей, среднее профессиональное образование, высшие школы и уже сами школы. У нас есть классы с профориентацией, которые открывает, например, Мурманский морской торговый порт. Дети уже на этапе школы учатся с дополнительным образованием, посещают соответствующие предприятия, а потом идут и получают профессию. Лучших сразу же контрактуют, чтобы они шли работать на предприятия нашего региона с очень достойной оплатой труда", - сказал Чибис, добавив, что уже на третьем курсе студенты с хорошими результатами в учебе с высокой степенью вероятности гарантируют себе рабочее место в ведущих предприятиях Мурманской области.