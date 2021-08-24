Путин заявил, что очень важно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выстроить целостную систему поддержки семей с детьми является сегодня одной из важнейших задач в РФ. В ближайшие годы следует расширить линейку соцвыплат, чтобы семьи получали поддержку от рождения ребенка до окончания им школы, заявил президент России Владимир Путин во вторник на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

"Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятна для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены, что в сложной жизненной ситуации они могли рассчитывать на помощь государства. Мы уже расширили программу материнского капитала, увеличили его размер, предусмотрели пособия для беременных женщин, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 7 лет, а для детей, растущих в неполных семьях до 16 лет включительно. Задача следующих лет - расширить эту линейку, чтобы нуждающаяся семья могла получать поддержку все время: от рождения ребенка и до окончания им школы", - сказал глава государства.

Он также обратился к представителям "Единой России" и фракциям будущего парламента поддержать такие решения.

"Часто слышу, что нам нужна национальная идея, все говорят об этом: образ будущего. <...> Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое, четверо детей, по сути, и должна быть вот этим образом будущего России, ничего здесь придумывать не нужно, - отметил он. - Дети, родительская любовь, солидарность поколений, безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и чтобы в России рождалось как много больше детей".