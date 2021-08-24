В 400 вузах России появятся центры возможностей для студентов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Специальные центры возможностей, которые объединят лектории общества "Знание", площадки для проведения кастингов на молодежные форумы, появятся в 400 российских вузах в течение трех лет. Об этом заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев во вторник на втором этапе съезда "Единой России".

"Чтобы охватить всю молодежь, не только лидеров, мы предлагаем открыть в ближайшие три года в 400 университетах пространства возможностей. Мы станем частью их среды. Там будут лектории общества "Знание", проектные лаборатории, центры компетенций, кастинги на молодежные форумы и все инструменты, которые сегодня есть на федеральном уровне. Мы планируем охватить таким образом 2,5 млн студентов", - сказал Метелев.

По его словам, также планируется создание в интернете навигатора возможностей. "Нужно уйти от мониторинга бесконечных сайтов, противоречивых положений, непрозрачных правил. Получение поддержки молодыми людьми, волонтерами, общественными организациям должно быть простым, удобным в режиме одного окна, как сегодня это часто принято делать", - добавил он.

Он также рассказал, что планируется создать "сеть специальных доброцентров, которые будут помогать людям участвовать в волонтерских проектах".