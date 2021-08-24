Посольство в Кабуле сообщило, что вопрос вывоза студентов на обучение в РФ прорабатывается

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вопрос вывоза студентов из Афганистана на обучение в Россию находится в проработке, рейсы будут запрошены в сентябре. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Кабуле в Facebook.

"В связи с появляющейся ложной информацией относительно вывоза афганских студентов на обучение в Россию сообщаем, что вопрос прорабатывается. Рейсы для студентов будут запрашиваться в сентябре", - заявили в диппредставительстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что для желающих покинуть Афганистан россиян планируется организовать несколько чартерных рейсов.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.