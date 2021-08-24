Музыканты выразили соболезнования в связи со смертью барабанщика The Rolling Stones

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Музыканты выражают соболезнования в связи со смертью барабанщика британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Ударник умер на 81-м году жизни в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи.
"Храни тебя Господи, Чарли Уоттс, нам будет не хватать тебя, мужик, мира и любви твоей семье, Ринго", - написал в Twitter бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр.
Его коллега по группе Пол Маккартни записал видео, в котором рассказал об Уоттсе.
"Он был очень милым человеком. Я знал, что он болеет, но не знал, что настолько сильно. Желаю много любви его семье, его жене и детям, его большой семье, и мои соболезнования "стоунзам", для них это будет огромным ударом, потому что Чарли был скалой, фантастическим барабанщиком, твердым, как скала", - сказал Маккартни.
Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE— Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021
"Очень грустный день. Чарли Уоттс был барабанщиком высшей категории. Крайне стильный человек, в компании которого было так великолепно. Мои самые искренние соболезнования Ширли, Серафине и Шарлотт. И, конечно, The Rolling Stones", - написал в Twitter Элтон Джон.
A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.— Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021
@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL
Канадский гитарист Брайан Адамс назвал Уоттса "одним из величайших роковых барабанщиков в истории", а американская гитаристка и исполнительница Шерил Кроу признала, что с уходом барабанщика "во Вселенной образовался огромный пробел".
Ранее сообщалось, что Уоттс не присоединится к осеннему турне группы по США в связи с недавно перенесенной операцией. Какой именно процедуре подвергся Уоттс и что послужило для этого причиной, не раскрывалось.