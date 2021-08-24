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Музыканты выразили соболезнования в связи со смертью барабанщика The Rolling Stones

Чарли Уоттс умер на 81 году жизни
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Описание
Чарли Уоттс, 1973 год
© Daily Express/Hulton Archive/Getty Images
С матерью Лилиан и отцом Чарльзом на площади Пикадилли в Лондоне, 1943 год
© Linda Roots/Getty Images
C участниками группы The Rolling Stones Брайаном Джонсом, Кейтом Ричардсом, Миком Джаггером и Биллом Уайменом, 1963 год
© Mark and Colleen Hayward/Redferns/Getty Images
С дочерью Серафиной и женой Ширли, 1971 год
© Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images
Во время репетиции, 1978 год
© Michael Putland/Getty Images
Во время концерта The Rolling Stones, 1981 год
© Gary Gershoff/Getty Images
С Роном Вудом, Миком Джаггером и Кейтом Ричардсом, 1990 год
© KMazur/WireImage/Getty Images
Во время выступления группы The Rolling Stones, 2017 год
© Brill/ullstein bild via Getty Images

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Музыканты выражают соболезнования в связи со смертью барабанщика британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Ударник умер на 81-м году жизни в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи.

"Храни тебя Господи, Чарли Уоттс, нам будет не хватать тебя, мужик, мира и любви твоей семье, Ринго", - написал в Twitter бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр.

Его коллега по группе Пол Маккартни записал видео, в котором рассказал об Уоттсе.

"Он был очень милым человеком. Я знал, что он болеет, но не знал, что настолько сильно. Желаю много любви его семье, его жене и детям, его большой семье, и мои соболезнования "стоунзам", для них это будет огромным ударом, потому что Чарли был скалой, фантастическим барабанщиком, твердым, как скала", - сказал Маккартни.

"Очень грустный день. Чарли Уоттс был барабанщиком высшей категории. Крайне стильный человек, в компании которого было так великолепно. Мои самые искренние соболезнования Ширли, Серафине и Шарлотт. И, конечно, The Rolling Stones", - написал в Twitter Элтон Джон.

Канадский гитарист Брайан Адамс назвал Уоттса "одним из величайших роковых барабанщиков в истории", а американская гитаристка и исполнительница Шерил Кроу признала, что с уходом барабанщика "во Вселенной образовался огромный пробел".

Ранее сообщалось, что Уоттс не присоединится к осеннему турне группы по США в связи с недавно перенесенной операцией. Какой именно процедуре подвергся Уоттс и что послужило для этого причиной, не раскрывалось.

Теги
ВеликобританияСтарр, РингоДжон, ЭлтонМаккартни, Пол
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