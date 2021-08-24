Музыканты выразили соболезнования в связи со смертью барабанщика The Rolling Stones

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Музыканты выражают соболезнования в связи со смертью барабанщика британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттса. Ударник умер на 81-м году жизни в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи.

"Храни тебя Господи, Чарли Уоттс, нам будет не хватать тебя, мужик, мира и любви твоей семье, Ринго", - написал в Twitter бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр.

Его коллега по группе Пол Маккартни записал видео, в котором рассказал об Уоттсе.

"Он был очень милым человеком. Я знал, что он болеет, но не знал, что настолько сильно. Желаю много любви его семье, его жене и детям, его большой семье, и мои соболезнования "стоунзам", для них это будет огромным ударом, потому что Чарли был скалой, фантастическим барабанщиком, твердым, как скала", - сказал Маккартни.