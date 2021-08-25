Путин проведет заседание президиума Госсовета и пообщается с учащимися и преподавателями

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет по видеосвязи заседание президиума Государственного совета, а также встретится с учащимися и преподавателями. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В преддверии нового учебного года на обсуждение [президиума Госсовета] будет вынесен комплекс мер и предложений по повышению качества общего образования в субъектах Федерации, в том числе по подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, по реализации программ ремонта школ и закупки оборудования", - говорится в сообщении.

Перед началом заседания глава государства в режиме видеоконференции пообщается также с российскими учителями и преподавателями вузов, студентами, абитуриентами и школьниками, сообщили в пресс-службе.

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается, как правило, несколько раз в год.

Как ранее сообщал журналистам врио главы Мордовии Артем Здунов, возглавляющий рабочую группу в комиссии Госсовета по образованию, на заседании в среду, в частности, планируется представить предложения по улучшению качества школьного питания и организации родительского контроля в этой сфере. Также рабочая группа вынесет на обсуждение президиума Госсовета вопросы модернизации школьных пищеблоков и совершенствования материально-технической базы учебных заведений.

Как ранее отмечал Путин, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. По его поручению была разработана программа, в рамках которой за пять лет должны быть отремонтированы более 7,2 тыс. школьных зданий. На совещании в конце июля по подготовке к новому учебному году глава государства назвал недостаточными планы по ремонту в 2022 году 700 учебных заведений, после чего Минпросвещения скорректировало программу и уже начиная со следующего года в рамках пятилетней программы ежегодно будет ремонтироваться 1,5 тыс. строений.