В посольстве РФ в Афганистане заявили о скором решении вопроса с вывозом сотрудников

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российское посольство в Афганистане скоро решит вопрос с вывозом сотрудников дипмиссии РФ из страны в Москву. Об этом сообщил во вторник посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью RT.

"Из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы. Мы слышали, что они должны скоро возобновиться, но пока у нас просто нет соответствующих гарантий. Поэтому мы скоро решим вопрос с вывозом небольшой группы наших сотрудников, которые должны быть в Москве", - сказал он.

Жирнов отметил, что у нескольких сотрудников посольства закончился срок командировки, поэтому им необходимо вернуться в Москву. Кроме того, несколько работников дипмиссии РФ хотели бы выехать в плановые отпуска, но не имеют возможности сделать этого, добавил посол.

Ранее управление гражданской авиации Афганистана постановило, что все рейсы в аэропорт Кабула и из него приостановлены до дальнейших распоряжений в связи с большим скоплением людей в воздушной гавани, желающих покинуть Афганистан.