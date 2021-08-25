Введенный в Японии из-за коронавируса режим ЧС охватит почти половину префектур

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса еще в восьми префектурах в разных частях страны. Об этом в среду на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

По его словам, ограничения затронут префектуры Айти, Гифу, Миэ, Мияги, Окаяма, Сига, Хиросима и Хоккайдо. Они вступят в силу с 27 августа и продлятся до 12 сентября. В настоящее время режим ЧС действует еще в 13 регионах Японии, включая Токио, Осаку, Киото и Окинаву. Таким образом, меры распространятся на 21 из 47 японских префектур.

"Что касается указанных восьми префектур, то в них наблюдается тенденция к росту числа случаев заражения, и мы решили включить их в территорию, где действует режим ЧС. Также там высокий процент занятых больничных коек и сильная нагрузка на систему здравоохранения", - сказал Нисимура. Официально решение будет утверждено в течение дня на заседании правительственного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Министр также заявил, что власти намерены расширить действие более мягкого по сравнению с ЧС режима усиленных мер против коронавируса. Число префектур, где действует такой режим, увеличится с восьми до 12. Оба режима в первую очередь подразумевают требования к заведениям общепита закрываться не позднее 20:00 и ограничить продажу алкоголя. Компании просят переводить до 70% сотрудников на удаленную работу.

В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса, регулярно обновляются антирекорды суточного прироста числа инфицированных. Общее число случаев заражения в стране с начала пандемии превысило 1,34 млн, зафиксировано 15,7 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 1,1 млн заразившихся, почти 2 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии.