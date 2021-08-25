Более 4,5 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 4,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 68 тыс. умерли. Как сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней более чем на 80 тыс. превысило показатели предшествующей недели, а смертности - более чем на 1,8 тыс.

"Сообщения о более 4,5 млн новых случаев заражения поступили за неделю (16-22 августа)", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. "Об увеличении числа новых случаев соответственно на 20% и 8% по сравнению с предыдущей неделей проинформировали Западно-Тихоокеанский регион и Америка", - отметили в организации. Вместе с тем в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье заболеваемость снизилась на 16% и 10% соответственно. Рост смертности зафиксирован в Европе (на 11%) и Америке (на 10%), тогда как она уменьшилась в Африке (на 11%) и ЮВА (на 10%).

С 16 по 22 августа в мире было выявлено 4 525 863 заразившихся, что более чем на 80 тыс. превышает показатели предшествующих семи дней (4 444 632). За минувшую неделю зафиксировано 68 339 случаев смерти, что более чем на 1,8 тыс. больше уровня предшествующей ей недели (66 506). По состоянию на 22 августа всего в мире насчитывались 211 288 358 случаев инфицирования. С начала пандемии умерли 4 422 666 человек. В ВОЗ оценивают заболеваемость за неделю как "стабильную после почти двух месяцев роста".

В Европе за семь дней заразились свыше 1,16 млн человек и умерли более 11 тыс. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,6 млн новых случаев инфицирования и более 21 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 614 тыс. заразившихся, умерли более 17 тыс. человек. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (1 020 072). Далее следуют Иран (251 610), Индия (231 658), Великобритания (219 919) и Бразилия (209 099).

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта", который был обнаружен в Индии в октябре 2020 года, расширил свою географию с 148 до 163 стран.