СМИ: Канье Уэст подал запрос на смену имени

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы для смены своего имени на свой сценический псевдоним. Об этом сообщил во вторник журнал Variety со ссылкой на материалы суда.

Согласно поданному в суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ходатайству, 44-летний певец отныне хочет, чтобы вместо Канье Омари Уэста его именовали "Йе", объяснив это "личными причинами". Как отмечает издание, для воплощения этой идеи в жизнь, по законам штата, судья должен поставить под заявлением свою подпись, и в некоторых случаях новое имя должно быть опубликовано в нескольких газетах.

В феврале этого года американская фотомодель Ким Кардашьян и рэпер Уэст после семи лет брака подали в суд документы на развод. Как отмечает издание, рэп-исполнитель в настоящее время восстанавливает дом своего детства в Чикаго (штат Иллинойс), причем на старом месте, которое в настоящее время занято стадионом. При этом фанаты певца до сих пор ждут выхода его нового альбома Donda, релиз которого был запланирован еще в прошлом году.