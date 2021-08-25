ABC: в США задержали мигрантов из Гаити

ТАСС, 25 августа. Группа из 42 мигрантов из Гаити была взята под стражу после того, как во вторник днем они высадились на берег в Южной Флориде. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на федеральные власти.

По его данным, в Службе таможенного и пограничного контроля США заявили, что иностранных граждан задержали около населенного пункта Ки Бискейн (штат Флорида).

Официальные лица также сообщили, что ведется расследование способа, которым группа переправилась в Соединенные Штаты. Судно мигрантов было задержано.

Утром 14 августа в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, эпицентр которого находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По официальным данным, погибли 2 207 человек, более 12 тыс. пострадали. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп полностью или частично разрушено около 130 тыс. зданий, в том числе медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.