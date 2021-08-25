В Австралии создали инструмент для определения числа носителей коронавируса на авиарейсах

СИДНЕЙ, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты из австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) создали инструмент для прогнозирования числа носителей коронавируса на авиарейсах. Об этом сообщается в заявлении объединения, обнародованном в среду.

"Инструмент, созданный национальным научным агентством Австралии и Технологическим университетом Квинсленда, позволяет прогнозировать количество потенциально инфицированных пассажиров на каждом рейсе на основе данных об общем количестве туристов и уровне заболеваемости в странах, откуда они прибыли", - указано в сообщении CSIRO.

По словам научного сотрудника объединения Джесса Либига, новый инструмент "даст правительствам стран еще один способ оценки ситуации перед принятием сложных решений об ограничениях на границе". "Он позволит точно выделить группы путешественников, которые с наибольшей вероятностью могут оказаться переносчиками вируса. На основе этих данных власти смогут создавать и совершенствовать стратегии в области здравоохранения и биозащиты", - рассказал Либиг.

В ходе исследования, ученые использовали свой инструмент для моделирования ситуации в Австралии по двум разным сценариям. В одном из них границы страны были полностью открыты, а в другом - закрыты, в соответствии с реальными ограничениями, введенными правительством страны в первой половине 2020 года. "Наши модели показали, что при открытых границах уже к маю 2020 года в Австралии было бы по меньшей мере 48 тыс. случаев заражения (к концу мая прошлого года австралийские власти зафиксировали 7,1 тыс. случаев)", - пояснил Либиг и отметил, что ограничения снизили число зараженных на 88%.

Как отметил профессор Технологического университета Квинсленда Раджа Юрдак, созданный в Австралии инструмент - первый способ "количественной оценки потенциальной угрозы распространения коронавируса". "Эффективность пограничных запретов сильно варьируется в разных странах. Если мы научимся понимать и прогнозировать распространение COVID-19, то сможем принимать обоснованные решения о том, когда и как открывать международные границы", - сказал он.

Государственные границы Австралии были закрыты 24 марта 2020 года на фоне быстрого распространения коронавируса в стране. Позднее эпидемическая обстановка на континенте стабилизировалась, однако въезд в Австралию по-прежнему полностью запрещен для иностранцев и существенно ограничен для граждан этой страны. Еженедельно пять крупнейших аэропортов континента принимают порядка 3,2 тыс. репатриантов, которые обязаны провести 14 дней в изоляции в государственных карантинных центрах.