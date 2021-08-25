Минобрнауки планирует сделать цифровой доступ ко всем уникальным научным установкам

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Российские исследователи должны получить благодаря развитию цифровых сервисов доступ к крупнейшим научным установкам, строящимся на территории страны. Об этом в среду сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе форума "Технопром-2021".

"В наших научных центрах, научно-исследовательских институтах, в образовательных организациях должна быть соответствующая цифровая инфраструктура. <...> И большое количество уникальных научных установок, которые по всей стране расположены, - необходимо, конечно, полностью цифровой сервис, цифровую обвязку науки сделать, чтобы это было общее для всех исследователей пространство", - сказал Фальков.

В таком пространстве, по словам министра, ученые могли бы спокойно и удобно общаться, размещать результаты своего труда. Еще один вызов, над чем сегодня министерство трудится, как добавил Фальков, - это позволить оперативно и быстро получать комплектующие, расходные материалы к тому научному оборудованию, которое есть у российских ученых.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз.