Врачи и пациенты в РФ просят пересмотреть новый порядок оказания онкологической помощи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Врачебное и медицинское сообщество предлагает пересмотреть новый порядок оказания медицинский помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, который должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Соответствующая резолюция, принятая по итогам состоявшегося 26 июля круглого стола, направлена главе администрации президента РФ Антону Вайно, вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, председателям Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, в Общественную палату РФ и Общественный совет при Минздраве России.

В частности, на круглом столе, организованном Фондом поддержки противораковых организаций "Вместе против рака", новый порядок обсудили представители Госдумы, профессионального сообщества, главные специалисты и разработчики документа. Подписали резолюцию ведущие российские врачи - онкологи и руководители большинства известных благотворительных фондов.

В частности, документ подписали член комитета Госдумы мы по охране здоровья, руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, президент Фонда поддержки противораковых организаций "Вместе против рака", исполнительный директор Российского общества онкоурологов Баходур Камолов, адвокат, вице-президент Фонда поддержки противораковых организаций "Вместе против рака" Полина Габай, директор Института клинической эндокринологии ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, председатель Московской ассоциации эндокринологов, вице-президент Российской ассоциации эндокринологов Галина Мельниченко и другие.

"Он [новый порядок] принципиально меняет систему оказания медицинской помощи в этой сфере, делая ее менее доступной и эффективной как минимум для 4 млн раковых больных и бессчетного количества пациентов, имеющих доброкачественные новообразования. Онкологи и благотворительные фонды, работающие с раковыми больными, просят органы власти, а также общественные организации обратить должное внимание на проблему и призвать Минздрав наладить конструктивный диалог с профессиональным сообществом. Это необходимо, чтобы прийти к единой позиции относительно новых правил оказания онкопомощи и не допустить вступления в силу приказа, который в текущей редакции по факту увеличивает срок ожидания пациентами медицинской помощи, снижает ее качество и доступность", - следует из текста резолюции, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Новый порядок

Новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях предусматривает совершенствование работы онкологической службы и приводит процесс оказания помощи к современным стандартам. Кроме того, документом обеспечивается преемственность оказания медпомощи на всех этапах. Также он регулирует стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций. Как сообщали ранее в пресс-службе Минздрава РФ, важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта. Они должны включать перечень медорганизаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания.

Субъекты РФ также должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медпомощь в стационаре и на дневном стационаре пациентам с онкозаболеваниями. Кроме того, должен быть определен перечень заболеваний, при которых обязательно проведение телемедицинских консультаций, в том числе с федеральными медицинскими организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами. Отмечается, что любое медучреждение, независимо от формы собственности, в том числе частное, оказывающее помощь по профилю "онкология", может на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи пациенту. Порядок не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации и врача

Опасения специалистов

Согласно порядку Минздрава, тактику лечения онкопациентов будет определять только консилиум крупных медорганизаций, которые имеют в своей структуре отделения хирургических методов лечения злокачественных новообразований, противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапии, отмечается в резолюции. Таким образом, из системы исключается большое количество многопрофильных и узкоспециализированных клиник с хорошими результатами лечения, но не имеющих в своем составе всех трех отделений одновременно, привлекать врачей-специалистов недостающих подразделений с применением телемедицинских технологий также запрещается.

"Учитывая большой поток онкологических пациентов, консилиумы будут либо формальными, либо больным увеличат время их ожидания. Не говоря уже о том, что узкопрофильные клиники, где есть отделения, например, опухолевых образований щитовидной железы или офтальмоонкологические, обладают не меньшим, а большим опытом лечения таких заболеваний. Кроме того, вывод из системы оказания онкологической помощи многопрофильных клиник поставит под угрозу жизнь полиморбидных онкологических пациентов с серьезными сопутствующими сердечно-сосудистой, дыхательной, нейрохирургической и другими патологиями", - отмечают эксперты.

Для решения проблемы инициаторы резолюции предлагают разрешить проводить консилиум в клиниках, не имеющих всех трех отделений, либо добавить норму, в соответствии с которой медорганизации, в которых отсутствуют эти подразделения, смогут привлекать прописанных в новом порядке специалистов с помощью телемедицинских технологий. Кроме того, следует допустить оказание онкологической помощи в ряде случаев не только врачами-онкологами, но и врачами соответствующих специальностей согласно профильным порядкам оказания медпомощи.

"Пациенты с некоторыми доброкачественными новообразованиями также будут вынуждены проходить консилиум в онкологической медицинской организации, имеющей все три структурных отделения, хотя доброкачественные опухоли не нуждаются в радиотерапевтическом или химиотерапевтическом лечении, а, напротив, требуют, согласно клиническим рекомендациям, наблюдения узких специалистов (например, врачей-эндокринологов, дерматовенерологов, офтальмологов). Такие специалисты есть и успешно лечат больных не в онкодиспансерах, а в специализированных центрах, - отмечают авторы резолюции. - Учитывая специфику отдельных доброкачественных заболеваний, допустить оказание медпомощи, согласно утвержденным Минздравом клиническим рекомендациям, пациентам с такими новообразованиями как врачами-онкологами, так и врачами соответствующих специальностей".

В резолюции также утверждается, что норма нового порядка о маршрутизации пациентов фактически отменяет закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", который закрепляет за пациентами право выбирать, в какой медицинской организации лечиться. Онкологический пациент без направления лечащего врача не сможет получить бесплатную помощь, а врач, выдавая направление, должен будет руководствоваться порядком маршрутизации, утвержденным региональными Минздравами, которые станут тратить деньги территориальных фондов ОМС на оплату дорогостоящего лечения онкобольных в крупных городах лишь в исключительных случаях.

Ввиду этого профессиональное сообщество предлагает ввести прозрачные критерии включения медорганизаций в порядок маршрутизации пациента, исключив его жесткую приписку к конкретному региону и конкретной медорганизации.

Требования к коечной мощности

Новым порядком Минздрава также увеличиваются требования к количеству коек в структурных подразделениях онкологических медорганизаций. Например, в отделении противоопухолевой терапии должно быть от 20 до 50 коек, в отделении радиотерапии - не менее пяти коек на одну установку. По мнению специалистов, привязка "компетенции" к коечной мощности прямо подталкивает медорганизации к уходу от высокоэффективных и высокотехнологичных стационар-замещающих технологий, урезания эндоскопических методов лечения, но расширению коечного фонда для соответствия формальным критериям.

"Данные нововведения снизят качество и доступность онкопомощи, приведут к неоправданно длительному лечению в стационаре, а из-за исключения из системы клиник, специализирующихся на лечении того или иного вида новообразования, - к дефициту коек для онкопациентов и применению не самых современных методов медицинской помощи", - говорится в резолюции. В связи с этим эксперты предлагают скорректировать требования к коечной мощности отделений.

Указывается также, что в документе отсутствует четко прописанные условия для создания Центров амбулаторной онкологической помощи, а также определения территории, которую они должны обслуживать. Специалисты считают, что это может привести к ликвидации первичного онкологического отделения, кабинетов врачей-онкологов в государственных и частных поликлиниках, что затруднит пациентам получение своевременной и качественной медицинской помощи, поэтому на данном этапе следует сохранить положение о создании первичного онкологического кабинета.

Кроме того, введение нового профессионального стандарта "врач-онколог", жесткие критерии допуска до работы в стационаре, согласно которым необходимо первично получить другую специальность и отработать по ней в стационаре не менее пяти лет, может привести к дефициту медицинских кадров и, следовательно, сделать онкопомощь труднодоступной для пациентов, отмечается в резолюции.

"Врач-онколог сможет работать в стационаре минимум через девять лет после окончания медицинского вуза, говорится в резолюции. - Предложение профессионального сообщества: на данном этапе исключить жесткое требование к стажу врача-онколога при допуске к химиотерапии и хирургии в стационаре с 1 января 2022 года, вводя эту норму через постепенное увеличение срока необходимого стажа".