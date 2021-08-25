Рособрнадзор учтет поступившие предложения о возможности выбора формата ЕГЭ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор примет к сведению предложения, поступившие от учителей, школьников и их родителей, о проведении ЕГЭ в двух форматах, компьютерном и письменном, с возможностью выбора формата проведения экзаменов для учеников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сбор предложений от участников экзаменов, их родителей и учителей проводился по итогам экзаменационной кампании 2021 года."В 2021 году поступило 11 предложений. Все поступившие предложения проанализированы и обсуждены и по возможности будут приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году", - прокомментировал итоги сбора предложений руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Среди предложений, поступивших в Рособрнадзор, были вопросы о проведении ЕГЭ в двух форматах, компьютерном и письменном, с возможностью выбора формата проведения экзаменов для учеников. При проведении устной части ЕГЭ по иностранным языкам было предложено запускать участников в аудитории по одному.

Участники и организаторы ЕГЭ также подняли вопрос об увеличении продолжительности ЕГЭ по русскому языку, оказании психологической помощи участникам экзаменов и изменении формулировок заданий ЕГЭ по истории. К ведомству обращались с просьбами организовать рассмотрение федеральными комиссиями апелляций о несогласии с результатами экзамена и отменить возможность снижения ранее выставленных баллов.

Относительно организации ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году впервые проводился в компьютерной форме, также поступили два предложения. "Для Рособрнадзора данные предложения особенно актуальны в связи с новым форматом проведения экзамена", - отметили в пресс-службе.