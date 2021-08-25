Минздрав может улучшить прогноз по COVID-19, если россияне будут активнее прививаться

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Прогноз ситуации с коронавирусом в России может быть скорректирован в сторону улучшения, если россияне будут активнее прививаться. Об этом заявили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава.

Ранее Счетная палата опубликовала расчеты Фонда обязательного медицинского страхования, согласно которым на финансирование медпомощи заболевшим ковидом во второй половине 2021 года может потребоваться 111,4 млрд рублей. Эти расчеты основаны на прогнозе Минздрава, согласно которым за этот период число активных случаев заражения составит более 3,9 млн, причем каждому пятому понадобится госпитализация.

"Прогноз заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца 2021 года в целях планирования финансового обеспечения произведен Минздравом России с учетом тенденций развития санитарно-эпидемиологической обстановки в России и других странах в 2020 году и первой половине 2021 года, а также с учетом количества переболевших и вакцинированных. Его коррекция возможна в сторону уменьшения при условии роста активности граждан в получении прививок от коронавируса. Прививки не только снижают вероятность заболеть, но и тяжесть протекания болезни и необходимость в высокозатратном стационарном лечении", - заявили в Минздраве.