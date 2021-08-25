Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в РФ специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь.

"Очень интересное предложение, очень своевременное", - сказал глава государства в среду в ходе встречи по видеосвязи с представителями общественности.

"К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области", - добавил президент.