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Путин поддержал идею создания интернет-платформы психологической помощи школьникам

Президент отметил, что Россия пока отстает от других стран в этой сфере

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в РФ специальной интернет-платформы, через которую дети смогут получать психологическую помощь.

"Очень интересное предложение, очень своевременное", - сказал глава государства в среду в ходе встречи по видеосвязи с представителями общественности.

"К сожалению, мы здесь немножко отстаем от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб и специалистов в этой области", - добавил президент.

Теги
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