Административный центр Хайнаня создал эффективную систему вывоза пищевых отходов

ХАЙКОУ /Китай/, 25 августа. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу создал новую эффективную систему транспортировки пищевых отходов. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", теперь их вывоз из спальных районов и из мест с большим количеством заведений общепита осуществляется регулярно по четко обозначенным маршрутам.

По данным издания, каждое из этих направлений оборудовано "остановками" - специальными пунктами, принимающими отходы ежедневно утром с 09:00 до 09:30. Всего в Хайкоу создано 40 таких маршрутов.

Как объяснил представитель компании, занимающейся транспортировкой мусора, такая регулярность требуется для того, чтобы жители "не сомневались, что все работает в системе, а также убедились, что предварительная сортировка выбрасываемой пищевой продукции дома действительно требуется". Каждый мусоровоз снабжен GPS-навигатором, который позволяет в режиме реального времени отслеживать, соблюдает ли водитель установленный график.

Предполагается, что новая система позволит избежать долгосрочного складирования пищевых отходов, что в условиях субтропиков может привести к возникновению источников инфекции.

Весь мусор в Китае подлежит утилизации после распределения по четырем категориям - это пищевые, перерабатываемые, опасные и прочие отходы. Жители должны самостоятельно подготовить пакеты с выбрасываемыми вещами в соответствии с обозначенной классификацией. За корректной сортировкой следят работники пунктов по складированию и вывозу, которые имеются в каждом дворе. Такая система начала внедряться в начале 2020 года, и постепенно жители страны привыкают к новым правилам, установленным правительством.