Путин поддержал идею распространить проект "Навигаторы детства" на всю Россию

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Проект "Навигаторы детства", предполагающий отбор и обучение специалистов по воспитанию школьников, необходимо распространить на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с представителями общественности.

Одна из участниц мероприятия рассказала о том, что ранее Минпросвещения был запущен конкурс "Навигаторы детства" для советников школьных директоров по воспитанию. Специалисты прошли обучение на базе "Артека" по специализированной программе повышения квалификации. Как считает педагог, по итогам реализации программы в десяти пилотных регионах ее можно было бы распространить на всю страну, а "Артек" сделать базой для постоянной подготовки специалистов в области воспитания.

"Вы сказали о 10 пилотных проектах, которые осуществляются в различных регионах РФ. Конечно, их нужно распространить, потому что это очень хороший опыт", - сказал в ответ глава государства.

При этом, по его оценке, нужно всегда иметь в виду, что знания необходимы для развития и "жизни вообще", однако они "могут либо служить людям, либо наносить ущерб". "Знания и воспитание - это два крыла, без которых птица не полетит", - указал Путин. Поэтому, заверил он, все мероприятия в этой сфере будут и далее поддерживаться со стороны государства.

"Я думаю, что в предыдущие годы мы многое здесь упустили, и нужно спокойно, без всяких рывков, но ставить эту работу на должные общегосударственные рельсы. Имея в виду, что мы должны воспитывать гражданина, человека, который стремится к реализации своих собственных талантов и устремлений, но и к тому, чтобы поставить эти таланты на службу обществу", - подытожил он. Глава государства поблагодарил педагога за предложения и пообещал, что власти сделают все для реализации этих идей.

В январе Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые должности введены в штатное расписание школ в 10 регионах России с 1 марта 2021 года. Ожидается, что в 2022 году такой конкурс пройдет во всех регионах страны.