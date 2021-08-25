Проезжую часть на мосту в комплексе Волжской ГЭС досрочно открыли после капремонта

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Дорога через мостовой переход Волжской ГЭС в Волгоградской области после ремонта открыта для движения транспорта по всем полосам. Работы завершены на два месяца раньше срока, сообщили в среду журналистам в пресс-службе обладминистрации.

"На мостовом комплексе в составе Волжской ГЭС убрали последние ограничения: движение транспорта открыто по всем полосам <...>. Досрочно завершить работы на ездовом полотне позволило ранее принятое решение об организации здесь реверсивного проезда. Рабочим еще предстоит закончить ремонт в подмостовой части, однако это не отразится на комфорте автомобилистов и пассажиров", - сказали в пресс-службе, уточнив, что опережение графика по сдаче объекта составило два месяца.

Реверсивное движение на мосту было введено в связи с ремонтом с апреля 2021 года, что привело к появлению заторов. Мостовой комплекс состоит из Волжской ГЭС соединяет города Волгоград и Волжский, а также находится по пути следования из Волгоградской в Астраханскую область.

Капитальный ремонт автодорожного мостового комплекса Волжской ГЭС вблизи Волгограда проводится впервые с момента постройки гидроузла в 1961 году. Работы по текущему содержанию объекта не решали накопившихся за полвека проблем: коррозия затронула металл опорных частей, растрескался бетон, пострадали деформационные швы. В 2018 году ремонт стратегического объекта улично-дорожной сети региона был включен в федеральную программу. Общая площадь обновленного дорожного покрытия вместе с внутренней частью превысила 21,8 тыс. кв. м. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на эти цели было выделено около 1 млрд рублей.