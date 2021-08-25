Прямое авиасообщение Челябинска с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом возобновится с 30 августа

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Прямое авиасообщение Челябинска с египетскими Хургадой и Шарм-эш-Шейхом возобновится с 30 августа. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings, сообщили на официальном сайте аэропорта Челябинска.

"Возобновляется прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. С 30 августа авиакомпания Red Wings планирует выполнение прямых рейсов из Челябинска в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В Хургаду вылеты запланированы по вторникам <…>, в Шарм-эш-Шейх - по средам <…>", - говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что для посещения Египта необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом, а въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате чего погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.