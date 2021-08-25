В Мосгордуме не поддерживают полный запрет использования самокатов в общественных местах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Предложение полностью запретить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как элетросамокаты, велосипеды, сигвеи, гироскутеры, не поддерживают в Мосгордуме. Столичные парламентарии планируют обсудить регулирование электротранспорта с представителями Санкт-Петербурга и Севастополя в сентябре, сообщил ТАСС в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"В некоторых регионах звучат призывы о полном запрете использования СИМ на городских улицах. Так, в одном из российских городов жители обратились к губернатору с просьбой исключить возможность передвижения на электросамокатах в скверах, парках, набережных и площадях - из-за дискомфорта передвижения в людных местах и неопытностью ездоков. Депутаты Мосгордумы не разделяют такой радикальной позиции и призывают всех региональных законодателей подключиться к работе над правовым решением столь актуальной проблемы. Мы выступаем за взвешенный подход, который бы разделяли как пользователи СИМ, так и пешеходы", - сказал Шапошников.

Спикер добавил, что статистика происшествий со средствами индивидуальной мобильности в условиях их растущей популярности среди москвичей и туристов вызывает серьезную озабоченность столичных законодателей: по данным МВД России, за семь месяцев 2021 года в Москве было зафиксировано 55 ДТП с участием электросамокатов; травмы получили 57 человек, двое погибли.

"Ранее мы собрали предложения, реализация которых, по нашему мнению, позволит остановить рост числа происшествий с СИМ, а также обратились в правительство РФ и правительство Москвы с инициативой незамедлительного регулирования данной сферы. Однако не все вопросы можно решить на региональном уровне. Учитывая, что проблема актуальна и для других населенных пунктов России с высокой плотностью жителей, уже в сентябре по инициативе фракции "Единая Россия" в Мосгордуме проведем круглый стол с участием представителей городов федерального значения - Санкт-Петербурга и Севастополя. Считаем необходимым поставить перед депутатами Государственной думы нового созыва вопрос о скорейшем законодательном решении столь актуальной проблемы", - заключил Шапошников.