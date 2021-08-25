Кравцов сообщил, что более 4,5 млн детей отдохнули в лагерях летом 2021 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 4,5 млн детей отдохнули в детских лагерях летом 2021 года, что на 1,2 млн больше, чем в 2020 году. Об этом в среду заявил министр просвещения Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета по образованию.

"Несмотря на все трудности, вызванные пандемией, была обеспечена работа детских лагерей и оздоровительных центров по всей стране, разумеется, с соблюдением санитарно-профилактических мер. Более 4,5 млн детей отдохнули в оздоровительных лагерях, это на 1,2 млн больше, чем в предыдущий год. Большую роль здесь сыграла программа туристического кешбэка - возврата половины стоимости путевки", - сказал он.