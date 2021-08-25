Советники директоров по воспитанию появятся в 1,2 тыс. школ России в 2021 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Советники по воспитательной работе появятся в 1,2 тыс. школ России, в их подготовке участвовал Международный детский центр "Артек", сообщил в среду в ходе заседания президиума Госсовета РФ по вопросам общего образования губернатор Севастополя Михаил Развожаев, который возглавляет рабочую группу "Воспитание".

"В прошлом году был принято судьбоносное решение по возвращению воспитания в школу, и за прошедший год очень много министерством просвещения совместно с экспертами, общественниками, рабочей группой Госсовета было сделано. Важнейшей задачей было решить кадровый вопрос <...>. Появляются в этом году в десяти пилотных регионах, в 1,2 тыс. школах советники директора по воспитанию. Министерство просвещения вместе с Российским движением школьников провело конкурсный отбор по разработанным заранее требованиям, потом педагоги, психологи, которые захотели стать такими советниками, прошли обучение в "Артеке", - рассказал Развожаев.

Он уточнил, что в нескольких школах страны уже была протестирована типовая программа по воспитанию, с 1 сентября ее планируется предложить для реализации во всех школах страны.

"Программа получилась сделанной по проектному методу, модульной. Каждая школа сможет вставить в нее региональный компонент, усилить ее, смоделировать таким образом, как будет наиболее эффективно. Важно, что все эксперты пришли к мнению о ценностях, которые должны содержаться в программе, и это ценности, закрепленные Конституцией РФ, по которым прошла общественная дискуссия (перед референдумом по вопросу о внесении поправок в конституцию)", - отметил Развожаев.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования. В законе "Об образовании в РФ" устанавливается механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в образовательную программу учебного заведения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что министерство намерено принять до конца года федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование". По его словам, проект по патриотическому воспитанию "будет служить ресурсной базой" для реализации поправок к закону об образовании, которые направлены на воспитательную работу в школах.